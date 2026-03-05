Vuelven los talleres a Un Espacio Para Todos

Con gran entusiasmo se anunció el regreso de las actividades en Asociación Civil Un Espacio Para Todos, que desde el próximo 9 de marzo retomará sus talleres, consolidando un espacio de encuentro, aprendizaje y compañerismo en la comunidad.

En la mañana de “Comunicándonos” dialogamos con Ivana Tortosa y Alejandra Vásquez, referentes de los talleres, quienes compartieron la alegría por el inicio de un nuevo ciclo y destacaron la importancia de este espacio que año tras año reúne a vecinos y vecinas en distintas propuestas formativas y recreativas.

Si bien en los próximos días se dará a conocer el detalle de cada uno de los talleres disponibles, desde la institución adelantaron que se continuará trabajando con la misma impronta inclusiva que caracteriza a la asociación, promoviendo la participación, el desarrollo de habilidades y el fortalecimiento de vínculos.

“Un Espacio Para Todos” se ha convertido en un lugar de referencia en María Juana, no solo por las actividades que allí se desarrollan, sino también por el acompañamiento y la contención que brinda a quienes forman parte.

Desde la institución invitan a la comunidad a estar atentos a las redes sociales y canales oficiales, donde próximamente se publicará la información completa sobre días, horarios y modalidades de inscripción para este nuevo ciclo 2026.