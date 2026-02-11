Yeda trae acción consecutiva para las rondas 4 y 5 de la Fórmula E

La Fórmula E regresa esta semana a Arabia Saudita con dos carreras, y además vuelve el PIT BOOST, muy esperado desde hace tiempo.

Llega el primer doblete de la temporada 2025/26 de Fórmula E, mientras el campeonato de monoplazas eléctricos se prepara para correr bajo las luces en Yeda, Arabia Saudita. Hay mucho para seguir este fin de semana, con el muy anticipado regreso del PIT BOOST y con los cinco primeros del campeonato de pilotos separados por apenas siete puntos tras tres rondas.

La temporada hasta ahora

Tres rondas, tres ganadores distintos. La Fórmula E sigue siendo una de las formas de automovilismo más impredecibles que existen, y sin dudas ha generado una competencia muy ajustada desde el inicio de la Temporada 12, con carreras en São Paulo, Ciudad de México y Miami.

Jake Dennis se llevó los máximos honores para él y Andretti en Brasil, después de romper la maldición en tierra paulista y convertir la pole position en victoria. Fue una espera larga para el campeón de la Temporada 9, que llevaba casi dos años sin volver a subir al escalón más alto del podio.

Luego fue el turno de Nick Cassidy, el actual líder del campeonato, que remontó desde la 13ª posición hasta la victoria frente a los entusiastas aficionados mexicanos, logrando el primer triunfo para Citroën Racing apenas en su segunda carrera en monoplazas. Fiel a su palabra, Cassidy también luce ahora un nuevo corte de pelo aerodinámico, después de haber prometido afeitarse la cabeza si ganaba el ePrix de Ciudad de México 2026.

Más recientemente, fueron Mitch Evans y Jaguar TCS Racing quienes celebraron el éxito, sumando sus primeros puntos de la temporada tras un inicio complicado de la Temporada 12. Evans, que ahora es el piloto con más victorias en la historia de la Fórmula E tras alcanzar su 15ª victoria, avanzó del noveno al primer lugar en una carrera bajo la lluvia en el Autódromo Internacional de Miami, un nuevo escenario para esta temporada.

El campeón reinante Oliver Rowland (Nissan) había sumado una buena cantidad de puntos en las dos primeras rondas con podios consecutivos, pero una clasificación decepcionante y un 12° puesto en carrera en Miami pusieron fin a esa racha. Ambos pilotos de Porsche también están entre los cinco primeros del campeonato mundial, con el nuevo fichaje Nico Müller logrando su primera pole position en Miami y finalizando segundo en la carrera. En el caso de Pascal Wehrlein, la regularidad lo deja segundo en el campeonato de pilotos rumbo a Yeda, a pesar de que Miami fue su primer podio de la temporada.

Vuelve el PIT BOOST

El doblete de Yeda marcará el regreso del PIT BOOST en la Temporada 12, una tecnología revolucionaria de recarga que cambia por completo los elementos estratégicos de la competencia. Utilizado únicamente en una de las carreras de cada doblete, este evento obligatorio hace que los pilotos deban detenerse y recibir un impulso de energía a mitad de carrera. A partir de allí, pueden atacar con mayor intensidad y con menor énfasis en la gestión de energía, lo que siempre deriva en carreras aún más emocionantes.

¿Cómo funciona el PIT BOOST en la Fórmula E?

El PIT BOOST es una función innovadora y obligatoria a mitad de carrera que permite a los autos recibir un aumento de energía del 10% (3,85 kWh) mediante una recarga de 30 segundos y 600 kW en los pits. Se utilizará en una de las dos carreras de cada doblete durante la Temporada 12.

Todos los pilotos deben detenerse en carrera para recibir esta energía extra, aunque cada equipo dispone de un solo sistema de PIT BOOST, lo que impide realizar dobles paradas simultáneas. Esto también generará mucha tensión y emoción, ya que cada competidor deberá gestionar un elemento estratégico adicional que podría alterar los resultados y las tácticas de carrera.

Los pilotos deben tomar el PIT BOOST cuando su estado de carga (SoC, según sus siglas en inglés) esté por debajo del 60% y por encima del 40% en el momento de la recarga. El momento elegido puede variar de un garaje a otro según la estrategia de consumo de cada piloto durante la primera fase de la carrera.

Para esta temporada, en las carreras con PIT BOOST solo habrá una activación de ATTACK MODE disponible.

Regresan las EVO Sessions

Tras el enorme éxito de las EVO Sessions el año pasado, que atrajeron a figuras como Brooklyn Beckham, Sergio Agüero y Mr Beast, el evento regresa en la Temporada 12. Anunciado durante la transmisión del ePrix de Miami del mes pasado, este espectáculo de un solo día permite que los creadors de contenido más importantes del mundo se pongan al volante del coche de carreras eléctrico más rápido del planeta por primera vez.

El evento se llevará a cabo después del fin de semana de doblete de la Fórmula E en el Circuito Corniche de Yeda y podrá verse en vivo por YouTube el 15 de febrero.

Ya se han revelado todos los nombres, con Senõr Frogs y los QuickStars entre los participantes. TheBurntChip, Vikkstar, Behzinga, WillNE, Arthur TV e Izzy Hammond son algunos de los otros participantes asociados al evento.

Correr bajo las luces

Además de duplicar la acción, con dos carreras en Arabia Saudita los días 13 y 14 de febrero, este fin de semana también marcará la primera carrera nocturna de la Temporada 12. Correr de noche trae muchos factores nuevos a considerar en comparación con la rutina diurna habitual, incluidos los neumáticos y la eficiencia de la batería.

Con las sesiones disputándose de noche, las temperaturas de la pista serán más bajas que durante el día, lo que ayuda claramente al desgaste de los neumáticos Hankook. Sin embargo, a menudo los pilotos pueden tener dificultades para llevar los neumáticos a su ventana óptima de temperatura debido al asfalto más frío, lo que provoca falta de agarre en momentos clave. Además de la temperatura de la pista, el aire más frío también favorece a la batería y mejora su eficiencia.

El ePrix de Yeda del año pasado también utilizó energía 100% renovable generada mediante biocombustible B100. El biocombustible es reconocido por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) como una alternativa renovable a los combustibles fósiles, y el B100 puede reducir las emisiones de carbono hasta en un 60% en comparación con el diésel fósil.

Antecedentes en Arabia Saudita

El Circuito Corniche de Yeda es el segundo escenario que la Fórmula E ha utilizado en el Reino de Arabia Saudita, después del Circuito Urbano de Riad, Diriyah, que fue la sede anterior del campeonato desde la Temporada 5.

Durante ese período, hemos visto acciones de carrera imperdibles que terminaron definiendo temporadas o incluso generaciones de los coches de Fórmula E. Desde adelantamientos increíbles hasta victorias debut, lo hemos visto todo.

Edoardo Mortara protagonizó aquí una de las maniobras más icónicas en la Temporada 7, cuando logró superar a Mitch Evans (Jaguar) y Pascal Wehrlein (Porsche) en una sola acción, absolutamente perfecta al milímetro. Esa misma temporada, Nyck de Vries se encaminó a la victoria en la primera carrera nocturna de la historia de la Fórmula E y en la primera competencia del certamen como Campeonato Mundial FIA. El entonces piloto de Mercedes-EQ logró un fin de semana perfecto, liderando todas las sesiones de la Ronda 1 en camino a su primera victoria en Fórmula E.

Taylor Barnard también consiguió aquí su primera pole position el año pasado en Yeda, con apenas 20 años, convirtiéndose en el polesitter más joven en la historia de la Fórmula E. Ese mismo fin de semana, su actual compañero de equipo en DS PENSKE, Maximilian Guenther, aseguró la victoria en la última curva de la última vuelta para ganar el primer ePrix de Yeda.

Pascal Wehrlein también ganó ambas carreras del doblete de Diriyah en la Temporada 9, pero ¿podrá otro piloto lograr dos victorias consecutivas en Yeda? Lo sabremos pronto.