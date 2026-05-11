Zenón Pereyra FC se consagró campeón del Torneo Apertura en la Zona Sur

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Zenón Pereyra FC escribió una nueva página dorada en la Liga Rafaelina de Fútbol al consagrarse campeón anticipado del Torneo Apertura de Primera B en la Zona Sur. El conjunto rojinegro derrotó 2 a 1 a La Hidráulica y aseguró el título una fecha antes del cierre del certamen.

Los goles del campeón fueron convertidos por Alfredo Cabrera y Santino Turina, mientras que Nahuel Torres descontó para el elenco de Frontera. Con este triunfo, Zenón Pereyra alcanzó los 18 puntos y se volvió inalcanzable en la cima de la tabla, celebrando así el primer gran objetivo de la temporada.

En otro de los encuentros de la jornada, La Trucha FC y San Martín de Angélica igualaron 1 a 1. Tomás Meloni marcó para La Trucha, mientras que Gonzalo Manelli anotó el empate para el “Sanma”.

Las principales posiciones quedaron con Zenón Pereyra FC como líder y campeón con 18 unidades, seguido por Florida de Clucellas con 13 puntos, Sportivo Santa Clara con 11, Bochófilo Bochazo con 10 y más atrás La Hidráulica y San Martín de Angélica con 9 unidades.

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