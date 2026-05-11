Zenón Pereyra FC se consagró campeón del Torneo Apertura en la Zona Sur

Zenón Pereyra FC escribió una nueva página dorada en la Liga Rafaelina de Fútbol al consagrarse campeón anticipado del Torneo Apertura de Primera B en la Zona Sur. El conjunto rojinegro derrotó 2 a 1 a La Hidráulica y aseguró el título una fecha antes del cierre del certamen.

Los goles del campeón fueron convertidos por Alfredo Cabrera y Santino Turina, mientras que Nahuel Torres descontó para el elenco de Frontera. Con este triunfo, Zenón Pereyra alcanzó los 18 puntos y se volvió inalcanzable en la cima de la tabla, celebrando así el primer gran objetivo de la temporada.

En otro de los encuentros de la jornada, La Trucha FC y San Martín de Angélica igualaron 1 a 1. Tomás Meloni marcó para La Trucha, mientras que Gonzalo Manelli anotó el empate para el “Sanma”.

Las principales posiciones quedaron con Zenón Pereyra FC como líder y campeón con 18 unidades, seguido por Florida de Clucellas con 13 puntos, Sportivo Santa Clara con 11, Bochófilo Bochazo con 10 y más atrás La Hidráulica y San Martín de Angélica con 9 unidades.