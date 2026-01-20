Zenón Pereyra Fútbol Club se refuerza con grandes expectativas para la temporada 2026

El Zenón Pereyra Fútbol Club apuesta fuerte de cara a la temporada 2026 y se prepara para ser protagonista en el campeonato de la Liga Rafaelina de Fútbol. Con un proyecto ambicioso, la institución trabaja en la conformación de un plantel competitivo que permita pelear en los puestos de arriba.

En el mes de diciembre, el club ya había confirmado el cuerpo técnico que estará al frente del fútbol mayor. Ariel y Germán Cuppoletti serán los encargados de dirigir la Primera División y la Reserva, respectivamente, contando además con el trabajo de Milagros Lenarduzzi como preparadora física, consolidando un equipo de trabajo que apunta al crecimiento deportivo.

En cuanto al armado del plantel, Zenón Pereyra aseguró la continuidad de Julián Rossi y sumó refuerzos de jerarquía como Juan Cruz Córdoba, proveniente del Proyecto Crecer, además del prestigioso arquero Ignacio Alberto y Lautaro Mendoza. Con estas incorporaciones, el Zenón Pereyra Fútbol Club se ilusiona con un gran año y renueva su compromiso de dar pelea en la Liga Rafaelina.