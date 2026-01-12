Zulma Maciel habló en “Comunicándonos” sobre seguridad, hechos delictivos y el avance de obras en María Juana

En la mañana del programa “Comunicándonos”, dialogamos con la presidenta comunal de María Juana, Zulma Maciel, quien realizó un repaso por distintos temas de actualidad, haciendo foco en la seguridad, el avance de obras públicas y el trabajo que viene desarrollando la gestión comunal.

En primer lugar, Maciel se refirió al operativo de seguridad llevado adelante el pasado sábado, destacando la presencia y el trabajo preventivo realizado. No obstante, expresó su preocupación por los hechos delictivos ocurridos recientemente en la localidad, entre ellos la sustracción de una motocicleta al vicepresidente comunal Rodrigo Trotti y los actos vandálicos sufridos en su camioneta personal, situaciones que ya fueron denunciadas y se encuentran bajo investigación.

Durante la entrevista, la presidenta comunal también brindó detalles sobre la continuidad de las obras de las 42 viviendas, uno de los proyectos más importantes para la comunidad, y confirmó que se están manteniendo reuniones con autoridades de ENERFE y de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para avanzar en gestiones vinculadas a infraestructura y servicios.

Finalmente, Maciel se refirió al funcionamiento actual de la gestión comunal, señalando que se continúa trabajando en distintos frentes y adelantando que para este año se esperan nuevas obras y acciones que apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos y seguir fortaleciendo el desarrollo de María Juana.