Zulma Maciel repasó la agenda comunal: Día de la Mujer, viviendas, maratón y más actividades para María Juana

En diálogo con Mónica Barceló, la presidenta comunal Zulma Maciel abordó una amplia agenda de temas vinculados a la actualidad y a las próximas actividades impulsadas por la Comuna de María Juana.

Uno de los ejes principales fue la organización del evento por el Día Internacional de la Mujer, que se llevará a cabo este domingo en María Juana. La jornada contará con la participación de más de 60 artesanas y emprendedoras locales y de la región, generando un espacio de encuentro, visibilización y acompañamiento al trabajo independiente. Además, habrá espectáculos musicales en vivo, entre ellos la presentación de Azul Saita, sumando arte y cultura a una propuesta pensada para toda la familia.

En otro tramo de la entrevista, Maciel confirmó la reactivación de las 42 viviendas en la localidad, una obra muy esperada por numerosas familias. La continuidad de estos trabajos representa un avance significativo en materia habitacional y responde a gestiones realizadas ante organismos provinciales, en el marco de políticas que buscan garantizar el acceso a la vivienda y dinamizar la economía local a través de la obra pública.

También se refirió a la organización de la Maratón por la Memoria, prevista para el 24 de marzo, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La actividad tendrá como objetivo promover la reflexión, la participación comunitaria y el compromiso con los valores democráticos.

Finalmente, la presidenta comunal repasó otros temas de gestión vinculados a obras, servicios y proyectos en marcha, destacando el trabajo articulado con instituciones intermedias y la planificación de nuevas propuestas culturales y sociales para los próximos meses en María Juana.