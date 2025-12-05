8 de diciembre: el día en que se arma el árbol de Navidad y comienzan las celebraciones religiosas

Cada 8 de diciembre se celebra en muchos hogares la tradición de armar el árbol de Navidad, un momento que marca el inicio de las festividades de fin de año y reúne a la familia en torno a la decoración y los preparativos para la Nochebuena. Esta costumbre, además de su carácter festivo, tiene raíces profundas en la celebración de la Inmaculada Concepción, una de las fechas más importantes del calendario religioso católico.

La Inmaculada Concepción de la Virgen María, que se conmemora precisamente el 8 de diciembre, celebra la creencia de que María, madre de Jesús, fue concebida sin pecado original. La fecha marca así un momento de recogimiento y devoción para los fieles, que en muchos países coincide con la preparación de las casas para la Navidad. Armar el árbol se convierte entonces en un acto simbólico que une tradición, espiritualidad y alegría familiar.

En esta jornada, las familias suelen colocar luces, adornos, guirnaldas y, en muchos casos, el pesebre, representando el nacimiento de Jesús. La elección del 8 de diciembre para iniciar estos preparativos también permite que los hogares estén listos para recibir el 25 de diciembre, fecha en la que se celebra el Nacimiento de Jesús, y para acompañar otras celebraciones de diciembre como la Novena de Navidad y la Misa del Gallo en la Nochebuena.

Así, la tradición de armar el árbol de Navidad no solo decora los hogares, sino que también conecta a las familias con un tiempo de reflexión, encuentro y anticipación de la celebración más importante del calendario cristiano: la llegada de Jesús.