Abren las inscripciones para la Escuela de Árbitros de la Liga Rafaelina

La Escuela de Árbitros de la Liga Rafaelina de Fútbol abrió oficialmente la inscripción para una nueva camada de aspirantes, ofreciendo una formación integral, oficial y con rápida salida laboral dentro del fútbol regional y nacional.

El curso dará inicio el 2 de marzo de 2026, tendrá una duración de dos años y está destinado a jóvenes de entre 17 y 30 años que deseen desarrollarse en una carrera fundamental para el deporte. La propuesta combina formación teórica, preparación física y prácticas en cancha, bajo los lineamientos reglamentarios vigentes del arbitraje argentino.

Desde la institución destacaron que el arbitraje representa una oportunidad concreta de crecimiento profesional, con posibilidades reales de inserción en competencias oficiales, aportando además valores como la responsabilidad, el liderazgo y la toma de decisiones.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de febrero de 2026, y los interesados pueden solicitar más información a través de los siguientes contactos:

📞 Ariel Gorlino: 3492 675728

📞 Rubén Trucco Valdez: 3492 583158

📞 César Cazzaniga: 3492 510953

📧 arielgorlino@hotmail.com

De esta manera, la Liga Rafaelina continúa apostando a la formación y profesionalización del arbitraje, una pieza clave para el desarrollo y la calidad del fútbol en la región.