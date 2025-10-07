Abrieron las inscripciones para acceder a los Créditos Productivos 2025 del Departamento Castellanos

En la mañana de Radio María Juana, Norma Arnaudo, del Área de Producción de la Comuna de María Juana, brindó detalles sobre los créditos disponibles para el año 2025 que ofrece la Asociación para el Desarrollo del Departamento Castellanos, destinados a emprendedores y productores agropecuarios de toda la región.

La convocatoria ya se encuentra abierta y representa una gran oportunidad para impulsar proyectos productivos locales, promover la inversión y acompañar el crecimiento de quienes apuestan al trabajo y al desarrollo en nuestro territorio.

La fecha límite para realizar consultas y gestiones es el 10 de octubre de 2025.

Los interesados pueden acercarse personalmente al Área de Producción Comunal, o comunicarse a los teléfonos 03406-471213 / 471491, o al celular 03406-15419832, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

💼 Líneas de créditos disponibles 2025

🔹 Créditos Emprendedores

Monto máximo: de $500.000 a $800.000 según rubro (metalúrgico, carpintería, software, producción de alimentos, textil, artesanías, entre otros).

Plazo: 36 meses.

Tasa: 3% mensual directo (36% anual).

Garantía: 2 codeudores con acreditación de ingresos.

Gastos administrativos: 5% sobre el monto otorgado.

🔹 Sector Tambero

Destinado a pequeños y medianos productores.

Monto máximo: $3.000.000 ($30.000 por vaca, hasta 100 vacas).

Plazo: 36 meses.

Tasa: 3% mensual directo.

Incluye seguro de vida y cancelación en caso de fallecimiento del titular.

Requiere presentación de factura y formulario correspondiente.

🔹 Sector Ganadero

Monto máximo: $3.000.000 (hasta 400 cabezas de ganado).

Plazo: 36 meses.

Tasa: 3% mensual directo.

Se solicita informe del productor emitido por la Comuna Local y factura del destino del crédito.

🔹 Sector Agrario

Monto máximo: $3.000.000 (hasta 300 hectáreas propias o arrendadas).

Plazo: 36 meses.

Tasa: 3% mensual directo.

Requiere documentación respaldatoria y garantías correspondientes.

Estos créditos constituyen una herramienta fundamental para fortalecer la producción, la innovación y el empleo local, reafirmando el compromiso de la Comuna de María Juana en acompañar y asesorar a todos los emprendedores y productores de la localidad.