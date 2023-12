ACBOS: cerró la temporada con su tradicional cena y premiación

La Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino llevó acabo el cierre de la temporada con la premiación a los campeones en categorías formativas, primera división y los jugadores destacados durante el año.



El evento tuvo lugar en la sede del Club Atlético Brown de San Vicente y contó con la presencia de dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos que conforman el básquet el oeste.



Durante la noche se han entregado reconocimientos y lo premiados fueron:



Categorías Formativas:



TORNEO “CLAUSURA” U14



COPA de ORO

1er. Puesto: C. A. San Jorge “Rojo”

2do. Puesto: C. A. María Juana

3er. Puesto: Santa Paula

4to. Puesto: San Martín M. S. y B.



COPA de PLATA

1er. Puesto: Ceci BBC

2do. Puesto: C. A. Trebolense

3er. Puesto: C. A. Brown

4to. Puesto: Juventud Unida RC



COPA de BRONCE

1er. Puesto: Centenario BBC

2do. Puesto: C. A. Sastre

3er. Puesto: C. A. San Jorge “Verde”

4to. Puesto: Americano MyS



TORNEO “CLAUSURA” U16



COPA de ORO

1er. Puesto: C. A. San Jorge “Rojo”

2do. Puesto: Santa Paula

3er. Puesto: Ceci BBC

4to. Puesto: C. A. Sastre



COPA de PLATA

1er. Puesto: C. A. Brown

2do. Puesto: C. A. Trebolense

3er. Puesto: C. A. María Juana

4to. Puesto: San Martín M. S. y B.



COPA de BRONCE

1er. Puesto: Centenario BBC

2do. Puesto: Juventud Unida RC

3er. Puesto: Americano MyS

4to. Puesto: C. A. San Jorge “Verde”



TORNEO “CLAUSURA” U18



COPA de ORO

1er. Puesto: Santa Paula

2do. Puesto: San Martín M. S. y B.

3er. Puesto: C. A. San Jorge “Rojo”

4to. Puesto: C. A. Sastre



COPA de PLATA

1er. Puesto: Ceci BBC

2do. Puesto: C. A. Trebolense

3er. Puesto: Juventud Unida RC

4to. Puesto: C. A. Brown



TORNEO “CLAUSURA” U21



COPA de ORO

1er. Puesto: C. A. Trebolense

2do. Puesto: San Jorge “Rojo”

3er. Puesto: Juventud Unida RC

4to. Puesto: Ceci BBC



COPA de PLATA

1er. Puesto: San Martín M. A. y B.

2do. Puesto: C. A. María Juana

3er. Puesto: Santa Paula

4to. Puesto: Americano MyS



Cabe destacar, también fueron destacadas las selecciones que participaron de los distintos torneos provinciales con gran actuación y excelente performance.



También, tuvo su reconocimiento Facundo Cornalis, jugador nacido de la cantera de Atlético María Juana quien integró los seleccionados ACBOS, obtuvo la medalla de bronce con la Selección Argentina 3×3 U15 en Río de Janeiro- Brasil y actualmente forma parte del equipo Obradoiro de Santiago de Compostela (España).



Con el correr de la velada, llegó el momento de premiar a la primera división y a los jugadores destacados de la temporada 2023.



Recibieron sus presentes el campeón del Apertura y Clausura, Santa Paula de Gálvez, el sub campeón del Apertura, Trebolense y el del Clausura, Atlético María Juana.



Los premios individuales se lo lleveron:



Base: Nicolás Solari (Santa Paula de Gálvez)

Escolta: Carlos Infante (Atlético San Jorge)

Alero: Fernando Funes (Atlético Sastre)

Ala-Pivot: Jonatan Morero (Brown de San Vicente)

Pivot: Lautaro Delucchi (Santa Paula de Gálvez)

Entrenador: Luis Francisco Blanc (Santa Paula de Gálvez)

Revelación: Gino Balbo (Santa Paula de Gálvez)



El mejor árbitro de la temporada fue elegido por tercer año consecutivo, el mariajuanense Sebastián Jasson.



De esta manera, la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino puso fin a un año lleno de competencia.