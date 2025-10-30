Adultos mayores del Hogar de Ancianos disfrutan de un taller de cocina lleno de sabor y aprendizaje

En la mañana de la radio, dialogamos con Jesica Mola, licenciada en nutrición del Hogar de Ancianos de María Juana, quien contó detalles del hermoso taller de cocina que realizan los residentes de la institución.

La propuesta busca mucho más que enseñar recetas: apunta a estimular la motricidad fina, fomentar la creatividad, compartir momentos en grupo y revalorizar las capacidades de cada adulto mayor. En esta oportunidad, los abuelos elaboraron sus propias mermeladas, disfrutando del proceso completo —desde la preparación de las frutas hasta el envasado— y compartiendo recuerdos y anécdotas entre risas.

Jesica destacó que este tipo de actividades permiten fortalecer la autoestima y la autonomía, además de promover una alimentación saludable y el trabajo en equipo dentro del hogar.

Durante la entrevista, también se refirió al mes de octubre, en el que se desarrollaron distintas acciones en conmemoración del Día del Adulto Mayor, con actividades recreativas, encuentros con otras instituciones y momentos de integración que reforzaron el valor de la comunidad y el afecto.

💬 “Cada taller es una oportunidad para que ellos se sientan activos, valorados y parte de algo que disfrutan”, destacó Mola, subrayando el espíritu positivo y participativo de los adultos mayores de María Juana.