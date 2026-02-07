Adultos mayores disfrutan de actividades recreativas en la pileta del Club Atlético María Juana

En la mañana de la radio, Ale Vázquez, integrante del Área Social de la Comuna de María Juana, contó cómo los adultos mayores de la localidad participan activamente del convenio entre la Comuna y el Club Atlético María Juana (CAMJ), que les permite disfrutar de la pileta del club a través de actividades físicas y recreativas.

Durante la entrevista, Vázquez destacó la importancia de este espacio que promueve el bienestar físico, la recreación y la socialización de los adultos mayores, brindándoles la posibilidad de realizar ejercicios acuáticos adaptados, mejorar su movilidad y compartir momentos de encuentro en un entorno cuidado y acompañado por profesionales.

Desde la Comuna de María Juana se remarcó que este tipo de iniciativas fortalecen la inclusión, el cuidado de la salud y la calidad de vida de las personas mayores, reafirmando el compromiso de seguir generando políticas públicas que fomenten el envejecimiento activo y la participación comunitaria.