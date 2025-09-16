Agustín Dalmaso y su equipo brillaron en el 2° Encuentro Internacional «Pescando en Santa Fe»

Con un marco imponente en aguas del Riacho Colastiné y la Laguna Setúbal, se desarrolló el pasado fin de semana el 2° Encuentro Internacional de Pesca “Pescando en Santa Fe”, que convocó a pescadores de toda la región y el país en una verdadera fiesta deportiva y cultural.

El certamen, disputado en modalidad de trío embarcado y con devolución obligatoria de las piezas capturadas, tuvo como especies centrales al surubí y el patí, y repartió más de 50 millones de pesos en premios. Además de la competencia, el evento incluyó una peña de bienvenida, feria de artesanos, espectáculos musicales y sorteos, convirtiéndose en un atractivo turístico y recreativo para la capital santafesina.

En representación de María Juana, dos tríos dijeron presente: por un lado, Agustín Dalmaso, junto a sus compañeros Christian Villegas y Mariano Carrizo, quienes se consagraron ganadores del primer premio en la categoría “pieza mayor de patí”; y por otro, el equipo conformado por Michael Rey, Mauricio Marino y Tomás Castagno, que también formaron parte de la competencia, llevando en alto el nombre de la localidad.

La participación mariajuanense no solo refleja la pasión por la pesca deportiva, sino también el protagonismo creciente de la comunidad en competencias de alcance provincial e internacional.

