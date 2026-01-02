Alcides Calvo habló en Comunicándonos sobre la entrega de aportes a instituciones de María Juana

En la mañana del programa Comunicándonos, dialogamos con el senador provincial Alcides Calvo, quien brindó detalles sobre la entrega de aportes a distintas instituciones de María Juana, en el marco de su trabajo permanente de acompañamiento a entidades intermedias del departamento Castellanos.

En ese contexto, el senador Alcides Calvo, junto a la ingeniera Bárbara Chivallero, realizó una recorrida por el Club Talleres de María Juana, donde fueron recibidos por el presidente de la institución, Federico Colombo, y la vicepresidenta Melisa Poli. También participaron la presidenta comunal, Zulma Maciel, y el vicepresidente Rodrigo Trotti, además de los dirigentes locales Julio Acosta y Javier Fantini. Del encuentro formaron parte representantes de la EESOPI N.º 2040 “Santa María de los Ángeles”, encabezados por Belén Silvestro y el presidente de la cooperadora escolar, Felipe Broda, y Roberto Bauducco en representación del Club Bochófilo Águila Blanca y de la Cooperadora Policial de la Comisaría N.º 4.

Durante la visita, se concretaron diversos aportes institucionales destinados a acompañar actividades y proyectos que cumplen un rol clave dentro de la comunidad. Al Club Talleres de María Juana se le brindó apoyo para la realización del Festival Anual de Patín Artístico y el Encuentro de Escuelitas de Fútbol “Talleritos 2025”. Asimismo, el Club Bochófilo Águila Blanca recibió un aporte destinado a actividades sociales a beneficio de la institución.

En el ámbito educativo, se entregó una impresora térmica y una notebook a la EESOPI N.º 2040 “Santa María de los Ángeles”, equipamiento que será utilizado por la cooperadora escolar. Por último, se concretó un aporte a la Comisaría N.º 4 de María Juana mediante la entrega de un equipo de aire acondicionado, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal.

Al respecto, Alcides Calvo expresó: “Las instituciones son pilares fundamentales de cada localidad, y por eso es importante recorrerlas, escucharlas y acompañarlas de manera permanente. Creemos en el trabajo articulado como motor del desarrollo local y vamos a seguir gestionando para fortalecer a cada institución del Departamento Castellanos”.