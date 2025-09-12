Alcides Calvo: La nueva Constitución de Santa Fe es un paso histórico

En la mañana de la radio dialogamos con el senador provincial y convencional constituyente Alcides Calvo, quien compartió detalles sobre el proceso de elaboración de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe.

Calvo explicó cómo se desarrollaron las instancias de debate y la votación de los distintos artículos, destacando la participación plural y el consenso alcanzado para dar forma a una carta magna moderna y adaptada a las necesidades actuales de los santafesinos.

El legislador subrayó la importancia de contar con una nueva Constitución, herramienta fundamental para garantizar derechos, mejorar la calidad institucional y proyectar el futuro de la provincia sobre bases sólidas. Se trata de un momento histórico para Santa Fe, porque no solo actualizamos nuestra normativa, sino que también marcamos un rumbo de crecimiento y mayor justicia social.