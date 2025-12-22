Alerta por desfinanciamiento educativo: fuerte retroceso en escuelas técnicas, universidades y ciencia en el Presupuesto 2026

Un nuevo informe advierte sobre un recorte histórico en el sistema educativo argentino, especialmente en lo referido a la Educación Técnico Profesional (ETP), el sistema universitario público y el financiamiento para ciencia y tecnología (CyT). El análisis, basado en datos del proyecto de Presupuesto 2026, señala un escenario de desinversión profunda que afecta la infraestructura educativa, la formación académica y el desarrollo científico del país.

Uno de los puntos más críticos es la situación del Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP), que presenta una caída proyectada del 93% en términos reales para 2026 respecto de lo ejecutado en 2023. Pese a su vigencia legal, el informe advierte que el Gobierno ejecutó apenas el 10,8% del fondo en 2025 y proyecta ejecutar solo el 3,5% en 2026, lo que en los hechos representa su eliminación operativa.

El proyecto de Presupuesto 2026 también propone la derogación de pilares clave del financiamiento educativo a nivel nacional. El artículo 30 incluído en la iniciativa busca eliminar el FoNETP y derogar la garantía legal de invertir el 6% del PBI en educación, así como la meta del 1% del PBI para el desarrollo científico y tecnológico.

El recorte alcanza de manera transversal al sistema educativo. La Función Educación y Cultura tendría una disminución real del 47,3% entre 2023 y 2026, cifra que incluye transferencias a provincias, programas educativos y servicios esenciales vinculados al sector.

Las universidades públicas enfrentan un escenario de creciente fragilidad: el presupuesto proyectado muestra una caída real del 33,8% respecto de lo ejecutado en 2023. La situación se agrava tras la suspensión por decreto de la Ley de Financiamiento Universitario, ya sancionada y promulgada, una medida que el informe califica como de “gravedad institucional” y contraria al marco constitucional.

El ajuste no solo recae sobre las instituciones, sino también sobre los estudiantes: las becas y transferencias estudiantiles acumulan una caída real del 76,6% frente a 2023, afectando principalmente a jóvenes de menores recursos y poniendo en riesgo la continuidad educativa en todos los niveles.

El panorama para la ciencia y la tecnología también registra un fuerte retroceso. El presupuesto del área presenta una caída real del 48,8% en relación a lo ejecutado en 2023, lo que compromete programas de investigación, desarrollo e innovación estratégica para el país.

En síntesis, el informe alerta sobre un proceso de desfinanciamiento sin precedentes que redefine el rol del Estado en educación, reduce el acceso a derechos básicos de formación y frena el desarrollo tecnológico nacional. El impacto, advierten sus autores, tendrá efectos de largo plazo sobre la calidad educativa, la equidad social y el crecimiento científico del país.