Alfredo Castelli representará a María Juana en el Segundo Festival Internacional de Literatura de Santa Fe

En la mañana de la radio recibimos a Alfredo Castelli, integrante del Taller Literario Comunal “La Sabia Luciérnaga”, quien compartió su entusiasmo por participar en el Segundo Festival Internacional de Literatura de Santa Fe (FILSF), donde representará a María Juana y la región en este destacado encuentro cultural.

El evento reunirá a más de 100 escritores y escritoras de toda la provincia en una verdadera celebración de la palabra y la creatividad. Durante los días del festival, más de 50 autores visitarán escuelas de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Colastiné, Nelson y Paraná, en el marco de una propuesta educativa declarada de interés por el Ministerio de Educación.

A partir del jueves 9 de octubre, el FILSF abrirá sus puertas al público con lecturas, charlas, peñas literarias y micrófonos abiertos en diversos espacios culturales de la ciudad:

📍 Patio de Radio Cultura – Jueves 9, 20:30 hs

📍 Sede de ATE (San Luis 2854) – Viernes 10 y sábado 11, de 21 a 24 hs

📍 Casa de la Cultura – Viernes y sábado, de 16 a 20 hs

📍 Museo de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas – Domingo 12, cierre del festival

El FILSF contará con la presencia de autores de Rosario, Reconquista, Rafaela, María Juana, Ceres, Gálvez, Esperanza, Coronda, Santo Tomé, Sauce Viejo y Santa Fe, consolidando a la capital provincial como un verdadero epicentro literario.

Desde María Juana, celebramos con orgullo la participación del Taller Literario Comunal y el compromiso de Alfredo Castelli, quienes continúan promoviendo el arte, la lectura y el encuentro entre escritores y lectores, fortaleciendo los lazos culturales en toda la región.