El Oeste Santafesino protagonista en la Copa Santa Fe de Básquet

Esteban Celotti se consagró campeón de la Copa Santa Fe 2025 con Atalaya de Rosario y Santa Paula de Gálvez llegó a semifinales.

El jugador oriundo de El Trébol fue una de las grandes figuras en la final, donde su equipo derrotó a Sanjustino por 71-68 en un cierre vibrante disputado en el estadio Ángel Malvicino de Santa Fe. Celotti aportó 14 puntos y 5 rebotes en el partido definitorio, consolidándose como pieza clave en la consagración del conjunto rosarino.

Con este triunfo, Atalaya de Rosario se consagró campeón de la Copa Santa Fe de mayores, confirmando el poderío de su plantel y escribiendo una nueva página en la historia del básquet provincial.

Por su parte, Santa Paula de Gálvez fue el representante de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino iniciando la competencia con un triunfo frente a Sport Club de Cañada de Gómez por 88 a 65 para jugar semifinales ante el campeón Atalaya de Rosario y caer por 79 a 85 para cerrar su participación en el certamen que reunió a los ochos campeones del básquet provincial.