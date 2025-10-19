Alfredo Castelli representó a María Juana en el 2° Festival Internacional de Literatura en Santa Fe

El pasado 10 de octubre, el escritor mariajuanense y coordinador del Taller Literario “La Sabia Luciérnaga”, Alfredo R. Castelli, participó del 2º Festival Internacional de Literatura, realizado en la ciudad de Santa Fe, representando con orgullo a nuestra localidad en un evento que reunió a reconocidos autores de todo el país y del mundo.

El encuentro, apoyado por el Ministerio de Cultura de la Provincia y el diario El Litoral, se consolidó como uno de los espacios más importantes para el intercambio cultural y la promoción de la literatura contemporánea. En este marco, Castelli compartió su trayectoria como escritor y gestor cultural, dando a conocer la intensa labor literaria que desarrolla en María Juana y fortaleciendo vínculos con referentes del ámbito literario nacional e internacional.

La Comuna de María Juana acompañó su participación con obsequios institucionales, reafirmando su compromiso con la promoción del arte, la cultura y la educación, pilares fundamentales para el crecimiento de la comunidad.

Con su presencia, Alfredo Castelli no solo llevó la voz de los escritores locales a un escenario de relevancia, sino que también posicionó a María Juana como un espacio activo en la producción y difusión cultural de la provincia.