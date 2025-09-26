Alumnos de 5° grado de la Escuela Sarmiento vivieron un viaje educativo inolvidable

En el marco del proyecto “Tras las huellas de la Independencia… Un viaje para conocer nuestras raíces”, los alumnos de 5° grado de la Escuela Domingo F. Sarmiento N° 398 de María Juana realizaron una enriquecedora experiencia recorriendo las ciudades de Rosario y San Lorenzo.

Durante la actividad, los estudiantes visitaron lugares históricos, conocieron relatos clave de nuestra historia y profundizaron su aprendizaje sobre la identidad nacional. Además, cada instancia del recorrido se transformó en una oportunidad para fortalecer la amistad, el compañerismo y el trabajo en equipo.

El viaje no solo significó un acercamiento a hechos que marcaron la independencia argentina, sino también un espacio de crecimiento personal y colectivo, donde el aprendizaje se vivió fuera del aula con entusiasmo y alegría.

