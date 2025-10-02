Alumnos de 7º grado presentaron el proyecto matemático “Mente Activa”

En la mañana de Comunicándonos recibimos la visita de alumnos de 7º grado de la Escuela Santa María de los Ángeles, quienes compartieron detalles sobre el proyecto matemático “Mente Activa”, una propuesta innovadora que busca incentivar el pensamiento lógico y el trabajo en equipo.

Los chicos contaron cómo organizaron grupos para los diferentes cursos, diseñando problemas matemáticos adaptados a cada grado. La iniciativa se inspira en los conocidos “mateclubes”, manteniendo la estructura de tres problemas por grupo, con el objetivo de motivar y desafiar a los estudiantes de manera lúdica.

El próximo viernes desde las 10:30 hs, el patio de la escuela será el escenario donde todo el nivel primario —más de 200 alumnos— participará de la competencia. Los finalistas recibirán premios como reconocimiento a su esfuerzo y creatividad.

Además, los estudiantes adelantaron que la intención es expandir la propuesta a otras escuelas de la zona, generando instancias de encuentro y aprendizaje compartido.