Viaje educativo de los alumnos de 5º grado de la Escuela Santa María de los Ángeles

Los alumnos de 5º grado de la Escuela Santa María de los Ángeles realizaron un viaje educativo a las ciudades de Rosario y San Lorenzo, donde vivieron una experiencia enriquecedora que combinó aprendizaje, historia y recreación.

Durante la jornada, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer lugares históricos y culturales de gran importancia, lo que les permitió profundizar los contenidos trabajados en clase y, al mismo tiempo, disfrutar de momentos de convivencia fuera del aula.

Fue una experiencia que unió educación, compañerismo y diversión, generando recuerdos inolvidables para todos los niños y fortaleciendo los lazos entre compañeros y docentes.