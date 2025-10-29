Alumnos de la Escuela Técnica N° 380 realizan un curso de soldadura dictado por la empresa Apache

En la mañana de la radio charlamos con María Eugenia Sanabria, directora de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 380 de María Juana, quien contó que durante esta semana los alumnos de 4°, 5° y 6° año participan de un curso de soldadura dictado por la reconocida empresa Apache.

La capacitación se desarrolla en las instalaciones del establecimiento y forma parte del programa de formación práctica que busca fortalecer los conocimientos técnicos de los estudiantes, brindándoles herramientas concretas para su futuro profesional.

El curso incluye instancias teóricas y prácticas, en las que los alumnos pueden aprender técnicas de soldadura, normas de seguridad y aplicación en distintos tipos de materiales y estructuras, acompañados por instructores especializados de la empresa.

Desde la dirección destacaron la importancia de vincular la escuela con el ámbito industrial, favoreciendo el aprendizaje en contextos reales de trabajo y potenciando la salida laboral de los jóvenes técnicos de María Juana.

