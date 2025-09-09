Viaje educativo de los alumnos de 4° grado de la Escuela Santa María de los Ángeles

El pasado viernes 5 de septiembre, los alumnos de 4° grado de la Escuela Santa María de los Ángeles realizaron su viaje de estudio a Santa Fe – Cayastá, en el marco de las actividades pedagógicas planificadas por la institución.

La jornada estuvo colmada de aprendizajes, descubrimientos y experiencias compartidas, que no solo enriquecieron la formación de los estudiantes, sino que también fortalecieron los vínculos de convivencia grupal. Este tipo de propuestas representan una oportunidad única para que los niños conozcan de cerca parte de la historia y la cultura de nuestra región, aprendiendo en contacto directo con los lugares y su patrimonio.

Desde la escuela agradecieron especialmente a las familias por el apoyo y la confianza depositada, destacando que su acompañamiento resulta fundamental para concretar experiencias educativas tan valiosas como esta.