Análisis de la Ley de Modernización Laboral en la nueva columna del programa Patas Arriba

En el programa Patas Arriba se estrenó una nueva columna de análisis legal a cargo del doctor Alfredo Cattani, integrante del estudio jurídico Cattani, Curia y Asociados, quien abordó algunos de los principales cambios que introduce la Ley Bases y la denominada Ley de Modernización Laboral.

Durante la charla se analizaron distintos aspectos de la normativa y los puntos que, según explicó el especialista, podrían afectar a los trabajadores. Entre ellos se mencionó la ampliación del período de prueba, una medida que modifica las condiciones iniciales de contratación y que podría extender el tiempo durante el cual un empleado puede ser desvinculado sin indemnización.

Otro de los temas abordados fue la eliminación o modificación de sanciones vinculadas al trabajo no registrado, lo que, según se explicó en el programa, podría reducir herramientas legales que hoy existen para penalizar el empleo informal.

Además, en la columna se analizó el sistema de “banco de horas”, una modalidad que permite reorganizar la jornada laboral compensando horas trabajadas en distintos momentos, así como los cambios en indemnizaciones por despido, los mecanismos de asistencia laboral y las posibles modificaciones en la organización de la jornada de trabajo.

La nueva columna de análisis jurídico busca acercar a la audiencia una explicación clara sobre temas legales y de actualidad que impactan en la vida cotidiana, abordando distintas leyes y reformas que se discuten en el país.