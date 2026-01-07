Ángel Banegas anticipó en Comunicándonos el Bailazo 2 que se realizará en Colonia Margarita

Lo ÚltimoRegionales

En la mañana del programa Comunicándonos dialogamos con Ángel Banegas, organizador del Bailazo 2, quien brindó detalles de la propuesta musical que tendrá lugar el sábado 17 de enero en el Club Unión de Colonia Margarita.

El evento promete una verdadera noche bajo las estrellas, con ritmo, baile y alegría, pensada para disfrutar del verano y compartir un encuentro festivo en la región. La grilla artística contará con la presentación de Dekaravana, una de las bandas destacadas de la zona, junto a Banda Soñadora, que hará bailar al público con su repertorio popular.

Además, la noche incluirá un tributo a Los Palmeras, a cargo de La Buena Cumbia de Rafaela, que recorrerá los grandes clásicos de la cumbia santafesina, un género infaltable en este tipo de celebraciones.

Durante la entrevista, Banegas destacó que el Bailazo 2 también está abierto a emprendedores, quienes podrán sumarse y contar con su espacio durante la jornada. Los interesados en participar o realizar consultas pueden comunicarse a los teléfonos 3492 412386 o 563994.

El Bailazo 2 se presenta como una propuesta imperdible para vivir una noche de música, baile y diversión en Colonia Margarita, con todo el espíritu festivo del verano.

