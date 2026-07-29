Aprender italiano en María Juana: la Sociedad Italiana abre las inscripciones

En la mañana de Radio María Juana recibimos en nuestros estudios a Norberto Bertoni, integrante de la Sociedad Italiana de María Juana, quien brindó detalles sobre el regreso de los cursos de idioma italiano destinados a jóvenes y adultos durante la segunda mitad del año.

Durante la entrevista, Bertoni explicó que las clases estarán a cargo de una nueva profesora y estarán orientadas a personas que deseen iniciarse en el aprendizaje del idioma, ofreciendo un curso introductorio pensado para principiantes con una modalidad dinámica, práctica y accesible.

Además, destacó que aprender italiano no solo permite incorporar una nueva lengua, sino también acercarse a la historia, las costumbres y las tradiciones de Italia, fortaleciendo el vínculo con las raíces de muchas familias de la región.

Desde la Sociedad Italiana recordaron que los cupos son limitados, por lo que invitan a quienes estén interesados a reservar su lugar con anticipación.

Para consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse con Nanci al 3406 64-8634.

La propuesta representa una excelente oportunidad para aprender un nuevo idioma, descubrir la cultura italiana y compartir una experiencia enriquecedora abierta a toda la comunidad.