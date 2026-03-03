Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos abrió el primer llamado del año a sus líneas de financiamiento

Ya se encuentra abierto el primer llamado 2026 de las líneas de financiamiento impulsadas por la Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos, una herramienta clave para acompañar emprendimientos productivos y proyectos industriales de la región.

Estas líneas están pensadas para fortalecer la inversión y el crecimiento local, ofreciendo condiciones accesibles y tasas promocionales. Entre las propuestas se destacan créditos para el sector tambero, ganadero y agrario, con montos de hasta 6 millones de pesos, plazo de 36 meses y una tasa del 2% mensual directo (24% anual). También se contemplan proyectos productivos como metalúrgica, carpintería, desarrollo de software, producción de alimentos, textil, cría de animales, elaboración de comidas y artesanías, con montos que alcanzan hasta los 1.500.000 pesos según la actividad.

En cuanto a los requisitos, se solicita la presentación de dos codeudores con acreditación de ingresos y antigüedad mínima de dos años en la actividad, informe del productor emitido por la Comuna local y factura original del destino del crédito, entre otras condiciones administrativas. La comisión directiva evaluará cada solicitud y podrá modificar los montos otorgados.

📅 El plazo de inscripción para acceder a estas líneas se extiende hasta el 25 de marzo de 2026.

📍 Los formularios y el asesoramiento se encuentran disponibles en el Área de Producción.
☎️ 03406 – 15419832
🕗 Atención de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas.

Desde la gestión comunal invitan a emprendedores, comerciantes y productores a informarse y presentar sus proyectos. El objetivo es seguir generando oportunidades, fortalecer la economía local y acompañar a quienes apuestan al desarrollo de María Juana.

