Asumieron las nuevas autoridades comunales en un acto protocolar en la Casa del Bicentenario

En la mañana de la radio se realizó una cobertura en directo desde la Casa del Bicentenario, donde tuvo lugar el acto protocolar de asunción de las nuevas autoridades comunales. Con la presencia de autoridades, representantes de instituciones locales y público en general, se vivió una jornada institucional de gran importancia para la comunidad.

Durante el acto, Zulma Maciel asumió oficialmente como nueva presidenta comunal, acompañada por su vice, Rodrigo Trotti, Susana Boschetto y Gabriel Cipriani, quienes integran la nueva Comisión Comunal. Asimismo, María Ángeles Barrionuevo asumió como representante de la minoría, en reemplazo de la doctora Sandra Gaido, quien por prescripción médica no pudo estar presente para asumir el cargo.

También participaron de la ceremonia Paola Reiggert y Jorge Seveso, en representación del oficialismo, quienes recibieron sus certificados y prestaron juramento a los Santos Evangelios. De esta manera, quedó conformada la nueva etapa institucional de la Comuna de María Juana, con Zulma Maciel por delante de dos años de gestión, con el objetivo de seguir trabajando para poner bien alto el nombre de la localidad.