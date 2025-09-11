Solidaridad en acción: apoyo a la Casa del Hospital Alassia

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Letizia Martinez, desde la Casa del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” de Santa Fe, quien brindó detalles del funcionamiento de este importante espacio solidario.

La Casa del Hospital funciona como una casa de tránsito y acompañamiento, destinada a madres y familias de niños que reciben tratamientos médicos prolongados en el Hospital de Niños. Allí se les brinda alojamiento, alimentos, espacios de higiene, contención emocional y un lugar digno donde permanecer mientras sus hijos atraviesan situaciones delicadas de salud. Este servicio gratuito es fundamental para quienes llegan desde distintas localidades del interior provincial y no cuentan con recursos para costear estadías en la ciudad.

En este marco, los alumnos de la EESOPI N° 8143 “José Manuel Estrada” de María Juana impulsan una campaña solidaria para recaudar alimentos que serán destinados a la institución. La propuesta busca acompañar la tarea diaria de la casa maternal, fortaleciendo la ayuda que reciben las familias. Esta iniciativa no solo aporta a una causa solidaria, sino que también promueve en los jóvenes valores esenciales como la empatía, la responsabilidad social y el compromiso comunitario.

