Atlético María Juana aporta talento: Caneva, Colombo, Fontanesi y Forte al Provincial U15

Se llevó a cabo en las instalaciones del Club Santa Paula de Gálvez uno de los últimos entrenamientos del Preseleccionado U15 de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS).

La preparación apunta a llegar en óptimas condiciones al Torneo Provincial Interasociaciones U15 Masculino, que se disputará en Venado Tuerto los días 26, 27 y 28 de septiembre.

En este proceso, el Club Atlético María Juana vuelve a ser protagonista: Santiago Caneva, Joaquín Colombo, Theo Fontanesi y Francisco Forte no solo participaron de las prácticas, sino que fueron confirmados como integrantes de la Selección U15 del Oeste Santafesino que representará a la Asociación en el certamen provincial.

La presencia de estos cuatro jugadores en el plantel definitivo marca un reconocimiento al talento, la disciplina y el esfuerzo que vienen demostrando, al mismo tiempo que refleja el trabajo sostenido que Atlético María Juana desarrolla en las divisiones formativas del básquet.