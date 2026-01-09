Atlético María Juana arrancó la pretemporada y comienza a delinear el modelo 2026

Atlético María Juana dio inicio a la pretemporada de cara a la temporada 2026, comenzando a trabajar en la conformación del plantel que afrontará los próximos desafíos deportivos bajo la conducción del entrenador Joaquín Alaassia.

En cuanto a las incorporaciones, el club confirmó las llegadas de Lucas Córdoba (marcador de punta), Gerónimo Blanda (volante central), Ismael Gerez (volante) y Gerónimo Hernández (volante ofensivo), quienes se suman para reforzar distintas líneas del equipo.

Respecto a las continuidades, seguirán formando parte del plantel: Damián Arnold, Maximiliano Weisheim, Mariano Racca, Santino Garella, Joaquín Ferreyra, Bruno Lovera, Mauro Lora, Julián Marino y Nicolás González, además de los jugadores juveniles surgidos de la institución.

Una de las novedades destacadas es que, junto al plantel superior, comenzó también la pretemporada la 6ª División, fortaleciendo el trabajo integral y el proyecto deportivo del club.

De cara al cierre del armado del equipo, resta definir la incorporación de un defensor y de algún jugador creativo, puestos que la dirigencia y el cuerpo técnico buscan completar en las próximas semanas. El “chupa” disputará la Copa Federación, Copa Departamento Castellanos y los torneo de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol.

Atlético María Juana ya está en marcha, apostando a la planificación, el trabajo sostenido y la consolidación de un proyecto deportivo con mirada a largo plazo.