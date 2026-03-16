Atlético María Juana cayó ante Ben Hur en el inicio del Apertura

Este fin de semana comenzó el Torneo Apertura de la Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol y en la primera fecha Club Atlético María Juana visitó a Sportivo Ben Hur en la ciudad de Rafaela, donde el conjunto local se quedó con la victoria por 2 a 0.

Los goles del partido fueron convertidos por Ignacio Taborda, a los 19 minutos del primer tiempo, y Genaro Comba, quien selló el resultado a los 47 minutos del segundo tiempo.

En División Reserva, el encuentro terminó 0 a 0, en un partido parejo donde ninguno de los dos equipos pudo romper el marcador.

En la próxima fecha del campeonato, Atlético María Juana jugará como local en el estadio Néstor Suppo, donde recibirá a Peñarol de Rafaela el próximo domingo, en busca de recuperarse en el inicio del certamen.