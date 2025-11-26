Atlético María Juana cierra el torneo en Tacural y el domingo llegan las finales del Ascenso en Primera B

La Liga Rafaelina tendrá un cierre de mes cargado de acción. Atlético María Juana visita a Deportivo Tacural en la última fecha del campeonato, mientras que el domingo se jugarán las definiciones por el Ascenso en la Primera B.

Este jueves 27 de noviembre, Atlético María Juana disputará su último partido del certamen Clausura de Primera A ante Deportivo Tacural, desde las 20.00 hs en Reserva y 21.30 hs en Primera.

El conjunto de Cernotti-Martínez buscará terminar la temporada con una buena actuación para reafirmar el gran año en la máxima categoría.

El domingo, se define el Ascenso en Primera B tanto en la Zona Sur como en la Norte. Las revanchas de las finales se llevarán las miradas del mundo futbolístico.

En la Zona Sur y con transmisión de Radio María Juana, La Hidráulica de Frontera en condición de local buscará dar vuelta la historia frente a Sportivo Libertad; el partido de ida fue para los dirigidos por Miguel Duarte por 2 a 1. El equipo de Estación Clucellas va en busca de la gesta histórica y lograr su primer ascenso liguista. El partido de primera comenzará a las 16:30 horas.

La Norte tendrá una definición similar ya que, en el juego de ida, Independiente de Ataliva se impuso 4 a 3 a Deportivo Bella Italia que intentará de local hacerse fuerte para hacer historia en el fútbol doméstico.

Agenda en la Liga Rafaelina

Jueves 27/11 – Primera A

• Libertad vs. Ben Hur – 19.30 / 21.00 hs

• Florida de Clucellas vs. FC Estado (unificado) – 20.00 / 21.30 hs

• Argentino de Vila vs. 9 de Julio (unificado) – 20.00 / 21.30 hs

• Brown vs. Quilmes (unificado) – 20.00 / 21.30 hs

• Atlético Juventud vs. Dep. Aldao (unificado – cancha de Quilmes) – 20.00 / 21.30 hs

• Deportivo Josefina vs. Unión de Sunchales – 20.00 / 21.30 hs

• Deportivo Tacural vs. Atlético María Juana – 20.00 / 21.30 hs

• Atlético Rafaela vs. Peñarol – 20.00 / 21.30 hs

Viernes 28/11

• Sportivo Norte vs. Sportivo Roca – 20.00 / 21.30 hs

Domingo 30/11

Zona Sur – La Hidráulica

• 15.00 hs – Reserva: Bochófilo Bochazo vs. Sportivo Santa Clara

• 16.30 hs – Primera: La Hidráulica vs. Sportivo Libertad EC

Zona Norte – Deportivo Bella Italia

• 15.00 hs – Reserva: Argentino Humberto vs. Belgrano de San Antonio

• 16.30 hs – Primera: Deportivo Bella Italia vs. Independiente Ataliva