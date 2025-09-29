El Mini Vóley de Atlético María Juana brilló en el encuentro realizado en San Jorge

El pasado domingo, el semillero de Club Atlético María Juana participó de un nuevo Encuentro de Mini Vóley, que tuvo lugar en las instalaciones del Club Atlético San Jorge, con una gran convocatoria de jugadoras, jugadores y familias que disfrutaron de una jornada a pura pasión por este deporte.

Además de la experiencia compartida, se destacaron los logros deportivos: Dante Lozano, M. Paz Cernotti, Paz Bailone, Victoria Ortmann, María Fe Bustamante y Jazmín Beltramino alcanzaron el primer puesto de su zona en la categoría Super Mini, demostrando el talento y compromiso que se viene formando desde las bases del club.

La próxima cita será el 2 de noviembre, cuando el Mini Vóley tenga un nuevo encuentro en Club Atlético Bouquet, continuando con este camino de aprendizaje, juego y crecimiento deportivo.