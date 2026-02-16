Atlético María Juana empató en casa ante Sarmiento por la ida de los play off

Este domingo, el Club Atlético María Juana recibió en el estadio Néstor Suppo a Domingo Faustino Sarmiento, representante de la Liga Esperancina, en el partido de ida de los play off. El encuentro terminó igualado 1 a 1, dejando la serie abierta de cara a la revancha.

El conjunto local logró ponerse en ventaja a los 43 minutos del primer tiempo gracias a Maximiliano Weisheim, que marcó el 1-0 antes del descanso. Sin embargo, cuando el partido parecía encaminarse a un triunfo para los de María Juana, a los 57 minutos llegó el empate para la visita por intermedio de Sosa, sellando el resultado definitivo.

El partido también tuvo momentos de tensión. La visita jugó los últimos 15 minutos con un hombre menos por la expulsión de Brian Fernández. En tanto, por el lado del elenco local vieron la tarjeta roja Jerónimo Blanda, además del ayudante Mauro Rosso y el director técnico Joaquín Alasia, luego de un gol anulado para el “chupa”.

Ahora, todo se definirá el próximo domingo en cancha de Sarmiento, donde ambos equipos buscarán sellar su clasificación en un duelo que promete ser intenso y decisivo.