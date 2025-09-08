Atlético María Juana ganó con autoridad en la 7ª fecha del Clausura del Básquet Formativo

En la mañana y tarde del sábado 6 de septiembre se disputó gran parte de la 7ª fecha del Torneo Clausura en categorías formativas de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino. Atlético María Juana ganó en U13 para seguir peleando en las primeras colocaciones y en U17 para continuar siendo líder.

En el estadio “Edgar Rivolta”, Atlético María Juana fue local frente a San Martín de Carlos Pellegrini y tuvo una destacada actuación en sus divisiones formativas. En U13, el “Chupa” se impuso con claridad por 121 a 38, mostrando un alto nivel de juego colectivo y efectividad en ataque. Más tarde, en U17, volvió a quedarse con la victoria, esta vez por 85 a 54, reafirmando su fortaleza en casa y sumando puntos importantes en la tabla de posiciones para ser animadores de la competencia.

Con estos resultados, Atlético sigue marcando presencia en la competencia y busca ser protagonista en las categorías formativas del básquet regional.