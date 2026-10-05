Atlético María Juana ganó todos los partidos del clásico ante Sastre

Las categorías formativas de Atlético María Juana tuvieron una jornada perfecta en la ACBOS, al quedarse con los cuatro partidos disputados ante Atlético Sastre, en el marco de la novena fecha del campeonato.

El clásico se jugó en el Estadio Edgar Rivolta, donde las divisiones dirigidas por Joaquín Elgotas lograron imponerse en todas las categorías.

La jornada había comenzado el miércoles con el encuentro correspondiente a la categoría U17, donde Atlético María Juana consiguió una amplia victoria por 98 a 57.

El sábado fue el turno de las categorías restantes. En U11, el auriazul se impuso por 77 a 34, mientras que en U13 protagonizó un partido mucho más parejo y terminó ganando por 75 a 73.

El cierre estuvo a cargo de la U15, que también consiguió una victoria, esta vez por 85 a 69, completando así una jornada ideal para las formativas de Atlético María Juana.

Con estos resultados, las categorías formativas continúan avanzando en el torneo y ahora tendrán que afrontar una nueva fecha en condición de visitante.

La próxima jornada será ante Juventud Unida de Cañada Rosquín.