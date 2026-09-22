Atlético María Juana se quedó con el primer premio en un torneo de Newcom en San Francisco

Este domingo se llevó a cabo un Encuentro de Newcom organizado por el Club Alumni de San Francisco, que reunió a equipos en las categorías Recreativo Mixto +60 y Competitivo Femenino +60.

En la jornada, el equipo de Newcom del Club Atlético María Juana tuvo una destacada actuación en la categoría +60 Mixto, logrando quedarse con el primer premio del torneo.

La competencia permitió compartir una jornada deportiva junto a equipos de distintas localidades, en un encuentro que combinó actividad física, competencia y camaradería entre los participantes.

De esta manera, Atlético María Juana volvió a destacarse en Newcom y sumó un nuevo logro para la institución.