Atlético María Juana sigue firme: ganó en el Apertura y se hizo fuerte en la Liga Federal

Gran presente para el básquet del Club Atlético María Juana, que volvió a festejar tanto en el Torneo Apertura de la ACBOS como en una nueva presentación por la Liga Federal, consolidando su buen momento en ambas competencias.

Por la 3ª fecha del Torneo Apertura, el equipo recibió en el estadio Edgar Rivolta a Americano de Carlos Pellegrini, logrando una sólida victoria por 76 a 61. El conjunto local dominó el encuentro de principio a fin, manteniendo siempre la ventaja en el marcador y ratificando su invicto en el certamen.

Los parciales fueron 16-15, 14-7, 23-15 y 23-24, en un partido donde el goleo estuvo bien repartido. Los máximos anotadores del “Chupa” fueron Federico Andereggen, Lucas Vicario y Amaro Bodrone, todos con 13 puntos. Con este triunfo, Atlético María Juana se mantiene en lo más alto de la tabla y ya piensa en su próxima presentación, cuando visite a Juventud Unida de Cañada Rosquín.

Pero la buena racha no quedó ahí. Por la Liga Federal, el conjunto dirigido por Matías Fontanesi consiguió una gran victoria como visitante al imponerse por 82 a 59 ante Atlético Rafaela, en el marco de la 3ª fecha de la Zona B de la Conferencia Centro.

El equipo mariajuanense fue ampliamente superior desde el inicio, sacando una rápida ventaja que marcó el rumbo del juego. Ya al cierre del primer cuarto ganaba 20-9 y al entretiempo se imponía 45-25, mostrando contundencia tanto en defensa como en ataque.

La figura de la noche fue Lucas Vicario, quien tuvo una actuación sobresaliente con 17 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. También se destacaron Segundo Astulfi, con 13 puntos y 6 rebotes. En el local, Nicolás Crotti sumó 22 puntos y 10 rebotes, acompañado por el juvenil Nehuén Rose con 11 unidades.

En el complemento, Atlético María Juana mantuvo la intensidad y volvió a imponerse en el tercer cuarto (19-11), estirando la diferencia a 64-36 y dejando prácticamente definido el encuentro.

De esta manera, el equipo suma su segundo triunfo en tres presentaciones en la Liga Federal y ya se prepara para un nuevo desafío, cuando el próximo domingo reciba al líder Sanjustino, buscando seguir por la senda del triunfo.