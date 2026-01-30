El Club Atlético María Juana será protagonista en la Copa “El Jacarandá S.A.”

Se viene un atractivo fin de semana de básquet con la disputa de la Copa “El Jacarandá S.A.”, un torneo que reunirá a destacados equipos de la región y que contará con la participación del Club Atlético María Juana (CAMJ), representando a la localidad en una competencia de alto nivel.

Según lo confirmado por la organización, el certamen se desarrollará en dos jornadas clave:

Viernes 6 de febrero , con la disputa de las semifinales .

, con la disputa de las . Domingo 8 de febrero, día en el que se jugará la final y el partido por el tercer puesto.

Los equipos confirmados para esta edición son:

Libertad de Sunchales

Brown de San Vicente

Club El Tala

Club Atlético María Juana (CAMJ)

La presencia del CAMJ en la Copa “El Jacarandá S.A.” vuelve a poner al básquet de María Juana en un escenario competitivo regional, enfrentando a instituciones de trayectoria y jerarquía. Será una excelente oportunidad para medir el nivel del equipo, continuar con la puesta a punto de cara a los compromisos oficiales y seguir fortaleciendo el crecimiento deportivo del club.

Con expectativa y entusiasmo, María Juana se prepara para vivir un nuevo desafío deportivo, acompañando al Club Atlético María Juana en otra experiencia que suma rodaje, competencia y protagonismo para el básquet local.