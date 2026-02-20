Atlético María Juana va por la clasificación en la revancha de la Copa Federación

Este domingo se disputará la revancha de los octavos de final de la Copa Federación Santafesina, donde el Club Atlético María Juana visitará a Club Domingo Faustino Sarmiento, representante de la Liga Esperancina.

El encuentro será decisivo para definir el pase a la próxima instancia del certamen provincial. En el partido de ida, disputado el pasado domingo en el estadio “Néstor Suppo” de María Juana, el marcador terminó igualado 1 a 1, dejando la serie completamente abierta de cara al compromiso de vuelta.

De esta manera, el equipo de María Juana buscará un resultado favorable en condición de visitante para avanzar en una competencia que reúne a los mejores clubes de las distintas ligas de la provincia.

La transmisión del partido podrá seguirse en vivo desde las 18:30 horas a través del streaming de Cadena de Transmisiones, llevando cada detalle del encuentro a radios, televisores y dispositivos móviles, para que los hinchas no se pierdan ninguna jugada de esta definición clave por la Copa Federación.

Fixture completo – Octavos de Final (Ida)

Atlético Tostado vs. Gimnasia Vera

Racing El Campesino vs. Reconquista CF

Náutico El Quillá vs. Central San Javier

Domingo F. Sarmiento vs. Atlético María Juana

Morning Star vs. Centenario S.J. Esquina

Deportivo Gödeken vs. Racing Club Teodelina

Ciclón Racing vs. Juventud Unida Humboldt

Unión Arroyo Seco vs. Sportivo Guadalupe

Con la ilusión intacta y la serie igualada, Atlético María Juana afronta un compromiso clave en busca de seguir haciendo historia en la Copa Federación Santafesina.