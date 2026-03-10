Cristian Manelli habló del presente de San Martín de Angélica y del debut ante Talleres

En el programa Show Deportivo dialogamos con Cristian Manelli, director técnico del Club Belgrano Cultural y Deportivo San Martín de Angélica, quien se refirió al inicio de la temporada 2026 al frente del equipo de fútbol del “Sanma”.

Durante la charla, el entrenador contó cómo se viene preparando el plantel para este nuevo año, detallando cuándo comenzaron los entrenamientos de pretemporada y cuáles fueron los refuerzos que se sumaron al equipo con el objetivo de afrontar un calendario exigente.

Manelli también destacó el buen momento que atraviesa el conjunto de Angélica en la Copa Departamento Castellanos, donde San Martín continúa avanzando en el certamen y ya se prepara para disputar la próxima semifinal.

Además, el entrenador anticipó lo que será el debut en el Torneo Apertura de Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol, donde el “Sanma” enfrentará el próximo domingo al Club Atlético Talleres de María Juana en el comienzo del campeonato.

La entrevista completa con Cristian Manelli, junto a Víctor Rinero, se puede escuchar en Show Deportivo, donde el DT analizó el presente del equipo y las expectativas para esta nueva temporada.