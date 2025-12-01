Atlético Sastre Sub 16 cierra un Sudamericano histórico con un brillante quinto puesto

La Sub 16 de Atlético Sastre completó un Torneo Sudamericano inolvidable en Chapadmalal, firmando una actuación que ya queda registrada en las páginas doradas del club. En el último partido del domingo, el equipo dirigido por Daniela Díaz venció con absoluta autoridad a Boston College de Chile por 3 a 0, sellando un extraordinario quinto puesto continental.

Las Albicelestes, que ya acostumbran a sorprender por su crecimiento y solidez, finalizaron terceras en la zona B y luego superaron a Allavena de Paysandú (Uruguay) para meterse en la disputa del quinto lugar. Allí volvieron a demostrar su jerarquía imponiéndose ante el poderoso conjunto chileno con parciales de 25-18, 25-17 y 25-22.

Con un balance notable de seis triunfos y solo dos derrotas, el equipo de Daniela Díaz cerró una campaña excepcional frente a rivales de altísimo nivel, enfrentando a potencias del sur continental y dejando en lo más alto el prestigio de Atlético Sastre.

La actuación de las chicas de la AKD no solo enorgullece a toda la institución, sino también al deporte de la región, que celebra este logro histórico y el enorme futuro que se vislumbra para esta talentosa camada.