Sastre se quedó con el Torneo Clausura Pre Federal de ACBOS en un final infartante ante Atlético María Juana

El Club Atlético Sastre se consagró campeón del Torneo Clausura – Pre Federal de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS) tras superar a Atlético María Juana en un dramático partido que necesitó tiempo suplementario para definir al ganador. El clásico regional, disputado el viernes en el estadio de la “AKD”, fue el encuentro más esperado del año y cumplió con todas las expectativas.

Atlético María Juana llegó a este segundo juego de la final con la obligación de ganar para forzar un tercer y decisivo enfrentamiento. Sin embargo, el elenco local logró imponerse en un cierre ajustado y atrapante, quedándose con la victoria por 68 a 65.

Los parciales reflejaron la paridad del duelo: 18-10 / 8-16 / 14-14 / 16-16 / 12-9, con ambos equipos mostrando carácter, intensidad defensiva y un altísimo compromiso colectivo. El tiempo extra terminó inclinando la balanza en favor de Sastre, que celebró ante su gente un nuevo título en la categoría.

A pesar del dolor por la derrota, desde Atlético María Juana destacaron el enorme esfuerzo del plantel y el acompañamiento incondicional de los hinchas, que nuevamente colmaron las tribunas y alentaron hasta el último segundo. El equipo cierra una temporada contundente:

Subcampeón del Torneo Apertura

Subcampeón del Torneo Clausura

Plaza asegurada para disputar el Torneo Federal 2026

“Nos vamos tristes pero con la tranquilidad de haberlo dejado todo. No pudimos coronar como queríamos, pero así es el deporte”, expresaron desde la institución, agradeciendo el apoyo constante al plantel, cuerpo técnico y dirigentes.

Con dos subcampeonatos consecutivos y una plaza federal asegurada, Atlético María Juana confirma su crecimiento deportivo y su vigencia entre los grandes protagonistas del básquet santafesino.