Atlético y Talleres sumaron puntos valiosos en el Clausura de inferiores

El fin de semana dejó buenas sensaciones para Atlético María Juana y Talleres, que lograron cosechar unidades importantes en la continuidad del Torneo Clausura de divisiones inferiores de la Primera B, zona Sur.

En condición de local y por la séptima fecha del certamen, Atlético enfrentó a Deportivo Josefina y se quedó con 6 de los 12 puntos en juego. La gran alegría llegó de la mano de la 9ª división, que goleó por 5 a 1. En tanto, la 8ª, 7ª y 6ª igualaron sus compromisos sin goles (0-0), completando así la cosecha del equipo “auriazul”.

Por su parte, Talleres viajó a Angélica para visitar a San Martín y también tuvo una jornada positiva, alcanzando 5 unidades. En 9ª división logró una contundente victoria por 5 a 0, mientras que en 8ª y 7ª empató 1 a 1. La única derrota se dio en 6ª, donde cayó por la mínima (1-0).

Con estos resultados, tanto Atlético como Talleres se mantienen competitivos y suman puntos valiosos para la tabla general de cara a la continuidad del certamen.

Todos los resultados

9ª división:

B. Bochazo 1 – 0 La Trucha (n/p)

Def. Frontera 1 – 0 Atl. Esmeralda (n/p)

Sp. Santa Clara 2 – 0 Sp. Libertad

Dep. Josefina 1 – 5 Atl. María Juana

Talleres 5 – 0 San Martín

Florida 1 – 0 La Hidráulica (n/p)

Zenón Pereyra F.C. 1 – 0 Brown

Posiciones: 18 Florida, 17 Atl. María Juana-B. Bochazo, 14 Brown, 13 Talleres, 12 Def. Frontera-Sp. Santa Clara11, Zenón Pereyra F.C, 9 San Martín, 6 Sp. Libertad, 3 Dep. Josefina

8ª división:

B. Bochazo 5 – 0 La Trucha

Def. Frontera 0 – 0Atl. Esmeralda

Sp. Santa Clara 0 – 0 Sp. Libertad

Dep. Josefina 0 – 0 Atl. María Juana

Talleres 1 – 1 San Martín

Florida 1 – 0 La Hidráulica

Zenón Pereyra F.C. 1 – 0 Brown

Posiciones: 18 B. Bochazo, 17 Florida, 14 La Hidráulica-Zenón Pereyra F.C, 13 Atl. María Juana, 10 San Martín, 8 Dep. Josefina, 7 Brown-Sp. Santa Clara, 6 Sp. Libertad-Atl. Esmeralda-Talleres, 4 Def. Frontera, 0 La Trucha

7ª división:

B. Bochazo 0 – 2 La Trucha

Def. Frontera 1 – 1 Atl. Esmeralda

Sp. Santa Clara 0 – 1 Sp. Libertad

Dep. Josefina 0 – 0 Atl. María Juana

Talleres 1 – 1 San Martín

Florida 2 – 2 La Hidráulica

Zenón Pereyra F.C. 2 – 1 Brown

Posiciones: 17 La Trucha, 14 Talleres-San Martín, 13 Def. Frontera, 11 B. Bochazo, 9 Florida-La Hidráulica, 8 Sp. Santa Clara-Atl. Esmeralda-Zenón Pereyra F.C, 7 Dep. Josefina, 5 Sp. Libertad, 4 Atl. María Juana, 1 Brown

6ª división:

B. Bochazo 1 – 1 La Trucha

Def. Frontera 1 – 1 Atl. Esmeralda

Sp. Santa Clara 2 – 0 Sp. Libertad

Dep. Josefina 0 – 0 Atl. María Juana

Talleres 0 – 1 San Martín

Florida 1 – 1 La Hidráulica

Zenón Pereyra F.C. 1 – 2 Brown

Posiciones: 15 Brown, 14 Florida, 13 Sp. Santa, 12 Atl. Esmeralda-Def. Frontera, 11 Atl. María Juana, 10 Dep. Josefina, 9 Sp. Libertad- La Hidráulica, 8 La Trucha, 7 Zenón Pereyra F.C, 5 B. Bochazo, 3 San Martín, 0 Talleres

Sumatoria General: 175 Florida, 142 B. Bochazo, 135 Def. Frontera, 129 Brown-Atl. María Juana, 115 Sp. Santa Clara, 110 Dep. Josefina, 109 La Hidráulica, 105 Talleres, 99 Zenón Pereyra F.C, 79 Atl. Esmeralda, 69 San Martín, 65 La Trucha, 62 Sp. Libertad

Próxima fecha (8°): At. María Juana vs Talleres, La Trucha FC vs Brown, La Hidráulica vs Zenón Pereyra FC, San Martín vs Florida, Sp. Libertad vs Dep Josefina, At. Esmeralda vs Sp. Santa Clara, B. Bochazo vs Def. Frontera.