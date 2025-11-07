Emocionante noche de semifinales en el Torneo de Futsal en San Vicente

El jueves 6 de noviembre, el estadio del Club Brown de San Vicente fue sede de una apasionante jornada de semifinales del Torneo de Futsal, donde se disputaron los encuentros decisivos de las diferentes copas y categorías. Con un gran marco de público y bajo el arbitraje de los rosarinos Walter Chavarri y Federico Cermeño, se vivieron partidos de alto nivel y definiciones vibrantes.

En la Copa de Oro – categoría Reserva, Juventud Unida y Atlético María Juana protagonizaron un duelo muy parejo que terminó igualado 2 a 2 en el tiempo reglamentario. Los goles del conjunto de Juventud fueron convertidos por Braian Leiva y Tobías Robledo, mientras que para el “Chupa” marcó Nahuel González por duplicado. En la tanda de penales, Juventud Unida se impuso 3 a 1 y avanzó a la gran final.

Por su parte, en la Copa de Plata – categoría Senior, Atlético María Juana logró una ajustada pero valiosa victoria por 1 a 0 frente a Barrio San Pedro, con gol de su arquero Atilio Nevada, quien se transformó en la figura del partido y le dio al equipo auriazul el pase a la final.

Finalmente, en la Copa de Oro – categoría Primera, Barrio San Pedro superó a Trebolense en un partidazo lleno de goles, imponiéndose por 8 a 5. Los tantos para el conjunto sanvicentino fueron de Sergio Cabrera (4), Elías Berdún (2), Lucas Hernández y Maximiliano Robledo, mientras que para Trebolense convirtieron Nahuel Aguirre (2), Mauricio Noguera, Gastón Huber y Jerónimo Villalba.

De esta manera, el certamen se encamina hacia sus finales del Torneo Clausura, con grandes expectativas y una demostración del crecimiento constante que vive el futsal en la región.