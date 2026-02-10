Autoridades provinciales visitaron María Juana para avanzar en la construcción de 42 viviendas

En la tarde de este martes, la localidad de María Juana recibió la visita del ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, y del secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, quienes recorrieron la localidad con el objetivo de coordinar la puesta en marcha del barrio y dar continuidad a la construcción de las 42 viviendas.

Durante la visita, las autoridades provinciales y locales ultimaron detalles para la reactivación de la obra habitacional, además de abordar distintas cuestiones vinculadas a la infraestructura local y al impulso de proyectos estratégicos pensados para el crecimiento y desarrollo de María Juana.

Del encuentro participaron autoridades comunales, funcionarios provinciales y equipos técnicos, en una jornada de trabajo que permitió avanzar en gestiones concretas y reafirmar el compromiso del Gobierno Provincial con el acceso a la vivienda y el desarrollo territorial de la localidad.

