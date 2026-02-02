Avanzan las gestiones para retomar la obra del barrio de las 42 viviendas en María Juana

En el marco de las gestiones impulsadas por la Comuna de María Juana, se avanza en la planificación y reactivación de la obra del barrio de 42 viviendas, un proyecto clave para dar respuesta a la demanda habitacional de la localidad.

Días atrás, con la visita del Inspector de Obra, José Valli, y de la arquitecta Laura Fantin, Supervisora de Obra de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, se llevó a cabo una recorrida por el predio junto a la presidente comunal, Lic. Zulma Maciel. Durante el encuentro se evaluaron distintos aspectos técnicos de la obra y se avanzó en la organización y planificación necesarias para retomar los trabajos.

La reactivación de este proyecto representa un paso fundamental para garantizar el acceso a la vivienda y continuar fortaleciendo el desarrollo urbano de María Juana, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial y de la gestión comunal de transformar proyectos largamente esperados en hechos concretos.

Desde la Comuna de María Juana destacaron que se continúa trabajando con planificación, gestión y articulación institucional para que este anhelo de muchas familias de la localidad pueda convertirse en una realidad en el corto y mediano plazo.

