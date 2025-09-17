Básquet Femenino U13: segundo entrenamiento del Preseleccionado ACBOS

En las instalaciones del Club Santa Paula de Gálvez, se llevó a cabo el segundo entrenamiento del Preseleccionado U13 Femenino de la Asociación del Civil de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS).

La práctica contó con la participación de numerosas jugadoras provenientes de diferentes clubes de la región, quienes continúan trabajando bajo las indicaciones del cuerpo técnico, liderado por José Nacusse, con el objetivo de conformar el plantel definitivo que representará al Oeste en el Torneo Provincial Interasociaciones U13 Femenino, certamen que organizará la Asociación Santafesina los días 17, 18 y 19 de octubre.

La jornada se desarrolló en un clima de concentración y compromiso deportivo, reafirmando la importancia de estas instancias de preparación que no solo apuntan al rendimiento competitivo, sino también al desarrollo integral de las jóvenes basquetbolistas.

Con este segundo entrenamiento, el Preseleccionado ACBOS continúa su camino de preparación con vistas a una competencia provincial que promete ser altamente exigente.